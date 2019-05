“A receita está certa”, diz Caiado sobre Iris Rezende

“Iris sobrevive politicamente porque a receita está certa. Se não estivesse, ele não estaria na política até hoje”, diz o governador Ronaldo Caiado (DEM) sobre o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB). A fala vem em resposta a questionamento sobre possível apoio democrata à reeleição do emedebista no pleito do ano que vem, após anúncio de que o Estado irá participar dos…