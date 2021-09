Diante da iminente desfiliação de Gustavo Mendanha, a cúpula do MDB goiano concentra esforços para tentar neutralizar o discurso que o prefeito de Aparecida de Goiânia passou a adotar com mais frequência nos últimos dias. Entre todas as críticas do agora ex-aliado, incomodam especialmente aquelas que apontam para…