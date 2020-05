20% dos goianos estão aptos ao auxílio emergencial

O número de beneficiários do auxílio emergencial pago pelo governo federal por conta da pandemia do novo coronavírus em Goiás é de pelo menos 1,43 milhão de pessoas. A quantidade é referente à soma de trabalhadores informais com os inscritos no programa Bolsa Família e representa 20,22% do total da população goiana. Segundo projeção do Instituto Mauro Borges, o Estado tem hoje 7,1 milhões de habitantes. Os dados são da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, responsável pela administração do cadastro daqueles que receberão as parcelas de R$ 600 e R$ 1,2 mil, sendo o último valor destinado a mulheres que são chefe de família. Mais de 420 mil beneficiários estão na região metropolitana de Goiânia, dos quais 257,2 mil na capital e outros 91,6 mil em Aparecida. Anápolis tem 74,9 mil, enquanto que Águas Lindas e Luziânia, que ficam no Entorno do DF, têm 50,9 mil e 46,8 mil aptos, respectivamente. Titular da Seds, a secretária Lúcia Vânia considera o número “expressivo”, mas adianta que ele pode ser maior. “Existem no Brasil 3 milhões de cadastros que não foram analisados. Isso pode alterar nosso número”, diz.