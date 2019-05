Política Gilson Machado é nomeado para presidência da Embratur Autarquia vinculada ao Ministério do Turismo é responsável por promover o Brasil como destino turístico no exterior

O Diário Oficial da União publica nesta terça-feira (21) a nomeação do secretário de Ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente, Gilson Machado Guimarães Neto, para a presidência do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). Vinculada ao Ministério do Turismo, a autarquia é responsável por promover, no exterior, o Brasil como destino turístico. Ex-empresário do set...