Gilmar viola Lei de Segurança Nacional, diz ministro da Defesa

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, acionou um artigo da Lei de Segurança Nacional em representação à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal por declarações sobre atuação de militar no combate à pandemia do novo coronavírus.O dispositivo citado é o Artigo 23, que prevê como crime a prática de incitar ‘à...