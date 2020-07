Política Gilmar relata recurso do MP no caso Queiroz

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes foi confirmado ontem como relator do recurso do Ministério Público (MP) do Rio contra a decisão que deu foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no inquérito sobre a suspeita de “rachadinha” no antigo gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).O processo foi encaminhado diretamen...