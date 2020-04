Política Gilmar rejeita ação de Eduardo Bolsonaro para barrar CPMI das fake news Na ação, Eduardo Bolsonaro argumenta que os objetivos da CPMI foram 'desvirtuados' para prejudicar a atuação política do presidente Jair Bolsonaro e de aliados do governo federal

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu rejeitar ação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para suspender a prorrogação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News. O Palácio do Planalto acompanha com apreensão os trabalhos do grupo, que mira a militância digital bolsonarista. A CPMI foi instalada em 4 d...