Política Gilmar Mendes voltou a criticar militares na Saúde e disse que não atingiu honra do Exército Segundo o magistrado, o Exército está se associando a um "genocídio" na epidemia do novo coronavírus ao conduzir mal o Ministério da Saúde

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, divulgou uma nota para contextualizar as afirmações que fez no sábado (11) sobre os militares. Segundo o magistrado, o Exército está se associando a um "genocídio" na epidemia do novo coronavírus ao conduzir mal o Ministério da Saúde, comandado hoje por um general, Eduardo Pazuello. O ministro disse que reafir...