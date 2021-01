Política Gilmar Mendes suspende inquérito de operação contra ex-presidente do Detran em Goiás

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes concedeu liminar suspendendo inquérito policial que investiga supostas irregularidades em contrato do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) com empresa particular no ano de 2015, quando João Furtado era presidente do órgão. Deflagrada em 2019, a operação recebeu o nome de Cegueira Deliberada. Na ...