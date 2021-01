Política Gilmar Mendes suspende inquérito contra desembargador que deu ‘carteirada’ para não usar máscara Ministro entende que direito de defesa foi violado ao magistrado não ter sido notificado de julgamento que abriu inquérito

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu o inquérito que investiga o desembargador Eduardo Siqueira, flagrado no ano passado humilhando um guarda civil após ter sido multado por não estar de máscara em local público. O caso está em curso no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Gilmar entendeu que a corte violou o direito de def...