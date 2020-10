Política Gilmar Mendes prorroga suspensão de dívidas do Estado de Goiás até o fim do ano Governador Ronaldo Caiado (DEM) e a procuradora-geral, Juliana Diniz Prudente, se reuniram com o ministro nesta terça-feira (20)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes prorrogou pela terceira vez a suspensão do pagamento de dívidas do Estado de Goiás com bancos oficiais. A medida vale até 31 de dezembro deste ano e é retroativa ao dia 6 de outubro, data em que venceu a decisão anterior. A prorrogação atende pedido da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e foi...