Política Gilmar Mendes propõe Selic para correção de ação trabalhista Supremo julga questionamento sobre reforma trabalhista de qual índice usar; sessão será retomada nesta quinta

Ao afirmar que o uso da Taxa Referencial (TR) é inadequado, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu nesta quarta-feira (26) a aplicação da Selic para a correção de créditos trabalhistas. Gilmar é o relator de ações que discutem no tribunal a validade da TR. Ainda de acordo com o ministro, devem ser usados ...