Política Gilmar Mendes analisará ação que busca reverter votação de abuso de autoridade Na última quinta-feira, o ministro disse que quem exerce o poder tende a combater "abuso" e é por isso que se precisa de "remédio" desse tipo

Crítico da Operação Lava Jato, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), vai analisar a ação de parlamentares do Novo que pede para reverter a votação na Câmara dos Deputados que aprovou o projeto de abuso de autoridade. O texto já foi encaminhado ao Palácio do Planalto, onde aguarda sanção do presidente Jair Bolsonaro. Na ação, o líder do Novo, Ma...