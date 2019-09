Política Gilmar Mendes é o relator de reclamação sigilosa de Flávio no caso Queiroz Advogado do senador, Frederick Wassef requer que seja determinada a "imediata suspensão de todos os atos e procedimentos em curso" na investigação

Corre em segredo de Justiça, sob relatoria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, uma reclamação do senador Flávio Bolsonaro (PSL) contra decisões da Justiça do Rio no âmbito das investigações do caso Queiroz, que miram suposto esquema de "rachadinha" no gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro à época em que este exercia mandado na Assembleia L...