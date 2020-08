Política Gilmar manda ao plenário do STF discussão sobre reeleição ao comando de Câmara e Senado A decisão do Supremo terá impacto direto na disputa para a presidência das duas Casas Legislativas para o biênio 2021 e 2022

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), encaminhou para o plenário da corte o julgamento da ação do PTB que visa proibir a reeleição para os comandos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. A decisão do Supremo terá impacto direto na disputa para a presidência das duas Casas Legislativas para o biênio 2021 e 2022. Agora, cabe ao presidente do STF...