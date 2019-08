Política Gilmar deve encaminhar à Presidência da Corte pedidos de Lula Objetivo é fazer Toffoli definir quem analisa pedidos, já que relator de habeas do ex-presidente é Fachin

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve encaminhar à Presidência da Corte o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ficar em liberdade até a conclusão do julgamento em que os advogados do petista acusam o ex-juiz federal Sergio Moro de agir com parcialidade ao condená-lo n...