A disputa para a presidência da Câmara Municipal de Goiânia tem os candidatos definidos. Do "Grupo dos 21", o nome é de Romário Policarpo (Patriota), candidato à reeleição. Já do "Grupo dos 14", o candidato ao maior cargo da Casa é Gian Said (MDB), único emedebista do bloco que ainda tem minoria. A escolha dele é uma estratégia para tentar atrair os outros cinco vereadores do MDB e virar o jogo.

A definição foi confirmada na tarde desta sexta-feira (1º), a poucas horas da eleição, pelo vereador Lucas Kitão (PSL), articulador do grupo dos 14. O nome de Policarpo, que havia anunciado que não disputaria a reeleição, foi definido na manhã de hoje.

Kitão explica que ainda não bateram o martelo em relação a quem irá pleitear os outros cargos. Já no grupo dos 21, Clecio Alves (MDB) vai concorrer a vice-presidente, Isaías Ribeiro (Republicanos) a segundo vice e Sandes Júnior (PP) a terceiro.

Nas secretárias, Anselmo Pereira (MDB) disputa a primeira e Aava Santiago (PSDB) e Anderson Sales Bokão (DEM), respectivamente, a terceira e a quarta. Henrique Alves (MDB) concorre a presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ).