Política ‘Gerente’ da doleira Nelma Kodama é denunciado Segundo a força-tarefa, Célio da Rocha Mattos Neto seria um dos responsáveis por simular importações para justificar remessa ilegal ao exterior

A força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná denunciou ontem Célio da Rocha Mattos Neto por suposta participação em organização criminosa, operação de instituição financeira irregular, gestão fraudulenta e evasão de divisas. As informações foram divulgadas pela força-tarefa da Lava Jato.As investigações apontaram que Rocha Mattos era o gerente de ...