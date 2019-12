Política General Santa Rosa diz que demitiu-se por problemas com ministro Jorge Oliveira Ele disse que perdeu acesso ao presidente Jair Bolsonaro

O general Maynard Santa Rosa, ex-secretário de Assuntos Estratégicos do governo, disse que se demitiu do cargo no início de novembro depois de ter problemas com o ministro Jorge Oliveira (Secretaria Geral). A declaração foi feita em entrevista ao portal Uol publicada nesta quarta-feira (4). “Porque, quando chegou esse ministro novo, o doutor Jorge Oliveira, na Sec...