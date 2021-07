Política General nega ameaça “por interlocutores”

Na nota em que trata do voto impresso, divulgada nesta quinta-feira (22), o ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, disse que existe no país uma tentativa de criar “uma narrativa sobre ameaças feitas por interlocutores a presidente de outro Poder” e afirmou não se comunicar com presidentes de outros Poderes por interlocutores.“O Ministério da Defesa reitera que a...