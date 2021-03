Política General Fernando Azevedo anuncia saída do Ministério da Defesa Militar anunciou sua saída do cargo em nota divulgada na tarde desta segunda-feira (29)

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, pediu demissão nesta segunda-feira (29). Contudo, ainda não há informações sobre o motivo do desligamento do militar do primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro. Confira a carta do agora ex-ministro da Defesa: Agradeço ao Presidente da República, a quem dediquei total lealdade ao longo desses mais de dois anos, a o...