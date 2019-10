Política General Eduardo Villas Bôas é internado em Brasília Militar teve que passar por cirurgia no Hospital das Forças Armadas

O general Eduardo Villas Bôas, 67 anos, assessor do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República e ex-comandante do Exército, foi internado na noite de quarta-feira (2) no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Segundo informações do GSI, ele passou uma cirurgia e se encontra na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) até o momento. O general “fo...