Política Gastos do Brasil com refugiados chegam a R$ 265,2 milhões Montante equivale a mais que o dobro da média anual que o Brasil dedicou às operações no Haiti, entre 2004 e 2017

Os gastos com as ações militares que o Brasil realiza na fronteira com a Venezuela superam, com folga, a média anual dos custos que as Forças Armadas do País dedicaram às ajudas humanitárias no Haiti, um país devastado pela guerra civil e terremotos. Nos últimos 12 meses, o governo sacou R$ 265,26 milhões dos cofres públicos para apoiar as ações militares em Roraima,...