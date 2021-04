Política Gastos de parlamentares com saúde crescem, mas Senado se recusa a detalhar despesas No ano passado, houve aumento de 38% nos valores reembolsados na comparação com 2019; especialistas criticam falta de transparência

Os gastos de saúde dos parlamentares e ex-parlamentares no Senado têm crescido nos últimos anos e alcançaram R$ 14,9 milhões somente em 2020, sendo que R$ 6,89 milhões correspondem a ressarcimentos. Os valores superam os gastos dos nove anos anteriores. No ano passado, houve crescimento de 38% nos valores reembolsados na comparação com 2019, por exempl...