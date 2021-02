Política Gastos das Forças Armadas são alvos de denúncias Representação pede investigação de compra de picanha, carvão e cerveja pelo Ministério da Defesa; pasta diz que informações são ‘absolutamente equivocadas’

Um conjunto de parlamentares do PSB, incluindo o deputado federal goiano Elias Vaz, apresentou representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) para que sejam investigados processos de compra de cerveja, picanha e carvão vegetal para as Forças Armadas, identificados no Painel de Preços do Ministério da Economia, em 2020. Segundo o levantamento, o Ministério da D...