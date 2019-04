Política Gastos com divulgação parlamentar quase dobra em quatro anos Deputados federais da bancada goiana gastaram mais no primeiro mês da nova legislatura do que em 2015; reforma da Previdência foi justificativa

O gasto dos deputados federais goianos com divulgação de atividade parlamentar quase dobrou no primeiro mês da atual legislatura, quando comparado com o mesmo período da anterior, iniciada em 2015. Foram R$ 82,4 mil neste ano ante R$ 49,3 mil naquele. O levantamento foi feito utilizando dados do Portal da Transparência da Câmara Federal.Em fevereiro de 2015, o maior gasto f...