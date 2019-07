Política Gasto com pessoal cresce em 96 municípios goianos Levantamento indica que o maior porcentual no primeiro quadrimestre de 2019 em relação aos últimos quatro meses do ano passado ocorreu em Novo Planalto (27,50%)

A cidade de Novo Planalto tem 312 servidores públicos e foi o município que mais aumentou a despesa com pessoal em Goiás no primeiro quadrimestre de 2019 em relação aos últimos quatro meses do ano passado. Levantamento realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) mostra que a prefeitura aumentou em 27,50% os gastos com servidores no período, uti...