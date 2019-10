Política Garotinho e Rosinha são presos novamente Polícia cumpre decisão dada pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio nesta terça, 29, em investigação sobre suposto superfaturamento de contratos e propinas envolvendo a construção de casas populares em Campos dos Goytacazes

Os ex-governadores do Rio Anthony Garotinho e sua mulher, Rosinha Garotinho, foram presos novamente na manhã desta quarta-feira, 30, em cumprimento à ordem da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, que cassou na tarde de terça-feira um habeas corpus concedido ao casal. Trata-se da quinta prisão de Garotinho e da terceira de Rosinha. Garotinho e Rosinha s...