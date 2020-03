Política Garçom lulista é escalado para servir Bolsonaro em Miami Franklin Oliveira chama Lula de 'crush' e disse que o importante é tratar a todos com respeito, apesar de sua “ideologia não ser a mesma”

Franklin Oliveira soube há duas semanas que a churrascaria onde trabalha como garçom em Miami receberia uma “festa” para 40 pessoas, mas só hoje foi informado sobre quem seria a estrela do encontro: o presidente Jair Bolsonaro. No segundo andar do Brazilian Steak House, Oliveira se viu frente a frente ao político por quem fez campanha contrária nas eleições de 2018. “...