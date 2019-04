Política Gaeco cumpre mandados de busca e apreensão em Goiás por fraude na saúde do DF Ex-secretários foram presos acusados de receber propina de R$ 1 milhão por cada UPA no Distrito Federal

O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpre nove mandados de prisão preventiva e 44 de busca e apreensão em Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Norte na Operação Conteiner, que investiga um grupo de empresários do Rio de Janeiro suspeitos de praticar fraudes na saúde no Distrito Federal (DF). Os ex-secretários de Saúde ...