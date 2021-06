Política ‘Gabinete paralelo’ está na mira da CPI da Covid Cúpula da comissão decidiu avaliar em bloco nesta semana pedidos de convocação de supostos integrantes de grupo para aconselhamento do presidente Bolsonaro

Em reunião realizada por zoom neste domingo (6), integrantes da cúpula da CPI da Covid no Senado decidiram que vão analisar, nesta semana, os pedidos de convocação de integrantes do suposto gabinete paralelo da Saúde do governo de Jair Bolsonaro.A intenção é que os requerimentos sejam avaliados em bloco (de uma vez só), já nesta terça-feira (8). Os senadores também querem de...