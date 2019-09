Política 'Gabinete do ódio' está por trás de divisão da família Bolsonaro Ação de grupo responsável por mídias digitais afasta irmãos Flávio e Carlos

O Palácio do Planalto abriga um núcleo de assessores que tem forte influência sobre o presidente Jair Bolsonaro e é conhecido como “gabinete do ódio”. Defensores da pauta de costumes, eles produzem relatórios diários, com suas intepretações, sobre fatos do Brasil e do mundo e são responsáveis pelas redes sociais da Presidência da República. Essa ala ideológica faz a c...