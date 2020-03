Política Gabinete de Eduardo Bolsonaro é ligado a ataques virtuais e notícias falsas após quebra de sigilo Uma página em uma rede social foi criada a partir de um computador da Câmara dos Deputados

A página “Bolsofeios”, utilizada para disparar notícias falsas, atacar e difamar inimigos políticos da família Bolsonaro, foi criada a partir de um computador na Câmara dos Deputados. O registro foi feito com um e-mail e número de telefone de Eduardo Guimarães, secretário parlamentar do deputado Eduardo Bolsonaro. O e-mail do registro da conta da página é "eduardo.gabinetesp@gmail.com"— e...