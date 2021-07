Política Fux se reúne com presidente e prevê encontro de conciliação entre os Poderes Após declarar que as eleições de 2022 podem não ocorrer, presidente da República é recebido no Supremo, onde é lembrado de que é preciso “respeitar os limites da Constituição”

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, se reuniu nesta segunda-feira (12) com Jair Bolsonaro e afirmou, após o encontro, que acertou com o presidente da República uma reunião entre os chefes dos Três Poderes.O anúncio ocorre após uma escalada na retórica golpista do chefe do Executivo, que vem repetindo que as eleições de 2022 podem não ocorrer caso não...