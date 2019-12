Política Fux mantém afastado presidente do TJ da Bahia e nega soltar 3 presos da Faroeste Ministro diz que decisões foram devidamente fundamentadas pelo ministro-relator do STJ, Og Fernandes

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, manteve neste sábado, 28, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que afastou o desembargador Gesivaldo Nascimento Britto, do Tribunal de Justiça da Bahia, do cargo de presidente do tribunal. Fux também rejeitou soltar três presos suspeitos de atuação no esquema de venda ilegal de sentenças para regula...