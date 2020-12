Política Fux diz que presidente ‘não pode tudo’ e não revoga decisão de Kassio

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, afirmou ontem que “não pode tudo” e que não deve revogar a decisão do ministro Kassio Nunes Marques de restringir o alcance da Lei da Ficha Limpa. Para Fux, o colega atuou “dentro da sua independência”.Em decisão liminar (provisória) concedida no último sábado (19), Kassio invalidou a contagem do período de inelegibi...