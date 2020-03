Política Fux consulta CNJ sobre horários dos tribunais em todo o país Ministro do Supremo quer saber do Conselho Nacional de Justiça sobre a possibilidade de revogar ou editar nova resolução a respeito do expediente das Cortes para atendimento ao público

O ministro Luiz Fux, do Supremo, consultou o Conselho Nacional de Justiça sobre a possibilidade de revogar ou editar nova resolução a respeito do expediente dos tribunais para atendimento ao público, tendo em vista as peculiaridades e restrições apresentadas, a seu pedido, pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) após audiência de conciliação. Na Ação Direta...