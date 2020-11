Política Fux cobra aprimoramento em tecnologia no Judiciário Presidente do STF fala em “dar uma satisfação” sobre atraso na divulgação do resultado das eleições e ataque hacker ao sistema do STJ

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, afirmou ontem que o Judiciário precisa de aprimoramento na área de tecnologia.A declaração foi dada na abertura da primeira reunião do Comitê de Segurança Cibernética do Poder Judiciário. O ministro disse que fez questão de participar do encontro para “dar uma satisfação à sociedade” devido ao atraso na divulgação do ...