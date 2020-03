Política Fundo Nacional: Ação pode render R$ 33 mi para Segurança em Goiás 25 Estados e o Distrito Federal solicitaram à Justiça a liberação de um total de R$ 1,14 bilhão contingenciado pelo governo federal no texto da Lei Orçamentária de 2020

Goiás é um dos 26 Estados que aguardam decisão judicial para liberação de R$ 1,14 bilhão do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), contingenciado pelo governo federal no texto da Lei Orçamentária de 2020. Do montante, R$ 33 milhões devem ser repassados para Goiás, informou a Procuradoria-Geral do Estado. No fim do ano passado, 25 Estados e o Distrito Federal entrara...