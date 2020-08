Política Fundo Eleitoral: MDB e PT goianos vão ter R$ 5,4 milhões juntos Valores das siglas em Goiás representam 1,88% (R$ 2,8 milhões) e 1,3% (R$ 2,6 milhões) , respectivamente, do que as legendas terão direito em todo o País

Dos cinco maiores partidos em Goiás, apenas MDB e PT já sabem quanto vão receber do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o chamado fundo eleitoral, para seus candidatos nas eleições municipais deste ano. Eles contarão com R$ 2,8 milhões e R$ 2,6 milhões, respectivamente, sem inclusão da disputa na capital. Os valores representam 1,88% e 1,3% do que as...