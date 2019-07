Política Fundesp empresta verba para folha do Judiciário Projeto de lei que autoriza repasse de R$ 230 milhões ao Estado para pagar por dois meses magistrados e servidores deve ser aprovado em segunda e última votação amanhã

O Estado de Goiás tomará empréstimo de R$ 230 milhões do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) para a quitação da folha de magistrados e servidores do próprio Judiciário por dois meses. Projeto de lei que autoriza o financiamento foi encaminhado ontem à Assembleia Legislativa de Goiás, após aprovação na Corte Especial do TJ-GO, e aprovado em primeira votação, na autoconvocaç...