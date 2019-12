Política Fundeb pode destinar recursos, diz autora de projeto

Autora do projeto original que após o fim do seu mandato como deputada federal foi retomado e resultou na Lei 13.935, de 11/12/2019, a ex-secretária de Educação em Goiás, hoje membro do Conselho de Gestão da Educação de São Paulo, Raquel Teixeira, afirma continuar acreditando na necessidade de ter na rede de ensino básico psicólogos e assistentes sociais. Ela reconhece q...