Política Funai diz que tenta, há anos, se livrar de aeronaves sucateadas De acordo com o órgão, já havia um processo aberto em 2017 para alienar as aeronaves

A Fundação Nacional do Índio (Funai) afirma que tenta, há anos, se livrar de aeronaves - algumas já sucateadas - que deveriam ser usadas para garantir atendimento médico para a população indígena. Conforme mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, cobrou no início do mês uma explicação da fundação e...