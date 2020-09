Política ‘Fui sabotada por quem se diz mulher de palavra’, diz vereadora Cristina Obrigada a retirar candidatura para a sigla apoiar Maguito Vilela (MDB), ela se diz traída pela executiva do PL e pela deputada Magda Mofatto, responsável por sua filiação

“Eu fui sabotada pela executiva do partido, por meio do Flávio Canedo e pela mulher que tem o slogan ‘mulher de palavra’. Mas mulher de palavra só quando lhe é conveniente.” O desabafo é da vereadora Cristina Lopes, que teve sua candidatura retirada pelo PL, para apoiar o candidato do MDB, Maguito Vilela. Ela chegou a ter o nome oficializado em convenção realizada na q...