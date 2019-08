Política Frota diz que não fica ‘constrangido’ com Aécio no PSDB porque o PSL ‘tinha o Queiroz’ Deputado foi expulso do PSL a pedido do presidente Jair Bolsonaro após fazer críticas ao governo

O governador João Doria comandou na tarde desta sexta-feira, 16, um ato político de filiação ao PSDB do deputado Alexandre Frota (SP), que foi expulso do PSL a pedido do presidente Jair Bolsonaro após fazer críticas ao governo. A informação foi antecipada nesta quinta-feira, 15, pelo Estado. Em sua fala no evento...