Política Frota diz que Ciro Gomes "tinha razão" a respeito de Bolsonaro e pede desculpas “Fagner nosso amigo cantor me alertou várias vezes" escreveu o deputado em post no Twitter

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) utilizou sua conta no Twitter para pedir desculpas a Ciro Gomes (PDT), candidato à Presidência em 2018. “Desculpe as agressões verbalizadas por mim a vc no passado (sic)”, tuitou Frota. Ele afirmou que o candidato pelo PDT "tinha razão" sobre o presidente Jair Bolsonaro. Apoiador de primeira hora de Bolsonaro, Frota passou...