Política Frentes que puxaram atos contra Bolsonaro se reúnem nesta terça pra discutir novas mobilizações São elas compostas por partidos de oposição, sindicatos e movimentos sociais

As frentes Povo sem Medo e Brasil Popular, que agrupam centenas de entidades e encabeçaram as marchas de sábado (29) contra o governo Jair Bolsonaro, farão reuniões nesta terça-feira (1º) para decidir sobre a continuidade das mobilizações. As principais pautas das frentes são aceleração da vacinação, auxílio emergencial de R$ 600 e fim da violência policial. As frentes são...