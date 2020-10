Política Frentes darão sequência à campanha de Maguito Candidato foi confirmado ontem com Covid-19 e deverá ficar, pelo menos, dez dias em quarentena; Daniel Vilela, Rogério Cruz e Agenor Mariano vão liderar movimentações

Com o candidato à Prefeitura de Goiânia Maguito Vilela (MDB) em quarentena após teste positivo para Covid-19, a chapa decidiu criar frentes de movimentação na campanha de rua lideradas principalmente pelo presidente do partido em Goiás e filho do emedebista, Daniel Vilela, o candidato a vice, Rogério Cruz (Republicanos), e o coordenador da campanha, Agenor Mariano (MDB). ...