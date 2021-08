Política Frente Nacional de Prefeitos divulga carta em defesa da democracia "Com tamanha gama de desafios a serem enfrentados pelo nosso país, não há tempo e nem espaço para desvios e desagregações", diz o texto da entidade

A FNP (Frente Nacional de Prefeitos) divulgou uma carta, nesta segunda-feira (30), em defesa da democracia e do diálogo. Em reunião virtual realizada hoje, governantes municipais destacaram a importância do diálogo e da “construção de pontes” para enfrentar as dificuldades do momento, potencializadas pela pandemia. Segundo o presidente da Frente Nacional de Prefei...