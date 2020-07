Política Francisco Júnior nega disputa interna e diz que seu nome “foi uma escolha do partido" Deputado federal será o nome do partido na disputa pela Prefeitura de Goiânia; Vanderlan Cardoso, que também era pré-candidato, continua seu mandato no Senado

O PSD encerrou ontem as conversas internas e escolheu o deputado federal Francisco Júnior como nome do partido para a disputa da Prefeitura de Goiânia nas eleições de 15 de novembro. Além dele, o senador Vanderlan Cardoso também se apresentava como pré-candidato, mas decidiu continuar no mandato para o qual foi eleito em 2018 e deve apoiar o colega parlamentar na campanha na ...